Wesley Safadão Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:41

Rio - Está fazendo em calor e Wesley Safadão encontrou uma maneira de contornar a situação: um banho bem refrescante. Nesta quinta-feira, o cantor postou um registro sensual em que compartilha o momento e deixou os fãs impressionados com o abdômen sarado.

"Tá calor aqui, e por onde vc está, como tá?", escreveu ele na legenda da publicação, que mostra Safadão em em um barco enquanto faz um passeio.

Pouco tempo depois, os fãs começaram a elogiar a boa forma do artista. "Tem que respeitar o homem. Que shape", elogiou um. "Fiquei com calor agora com essa foto", confessou outro.