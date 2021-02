Carolina Dieckmann Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 12:24 | Atualizado 05/02/2021 12:29

Rio - Carolina Dieckmann impressionou a web, na manhã desta sexta-feira, ao surgir com um visual totalmente diferente no Instagram. A atriz, de 42 anos, postou um clique em que aparece com o cabelo bem curtinho e as madeixas pretas, bem diferente do cabelo longo e loiro usado normalmente.

"Bora sextar diferente? (risos) Miga, sua loka (sic)', escreveu a atriz na legenda da foto, sem deixar claro se o novo look faz parte de uma campanha ou de um personagem novo, nem se é peruca ou não. Atualmente, Carol pode ser vista na reprise da novela "Laços de Família", nas tardes da Rede Globo.

Os fãs, claro, ficaram alvoroçados e comentaram na publicação assim que ela foi publicada: "Maravilhosa", disseram alguns seguidores. "Linda de qualquer jeito", declarou outro. "Deusa linda, seja loira ou morena", escreveu mais um.