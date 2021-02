Por IG - Gente

Publicado 05/02/2021 15:05

Rio - Raissa Barbosa e Lucas Selfie começaram um romance quando estavam confinados em "A Fazenda", mas terminaram em janeiro deste ano. O clima entre os dois não parece estar nada amigável e eles trocaram farpas no Twitter na madrugada desta sexta-feira. Tudo começou quando Raissa fez um post reclamando de um comentário que o ex-namorado fez sobre uma entrevista que ela deu.

"Primeiramente, o meu ex namorado que era gay foi o meu primeiro namorado que tirou minha virgindade. Contei essa história no Matheus Mazzafera. Segundamente (sic), a gente nunca namorou não tinha como ser você. Terceiramente (sic), se doeu por quê? A carapuça serviu?", a modelo escreveu.

Primeiramente o meu ex namorado que era gay foi o meu primeiro namorado que tirou minha virgindade, contei essa história no Matheus Mazzafera. Segundamente a gente nunca namorou não tinha como ser vc! Terceiramente se doeu pq ? A carapuça serviu????? — Raissa Barbosa (@raissabarbosar) February 5, 2021

"Tem gente que deveria me agradecer porque eu fiquei muito tempo calada e aceitando essa humilhação. Se eu abro a minha boca tem coisas piores", Raissa continuou. A ex-vice miss bumbum ainda disse que estava fazendo apenas uma brincadeira com os seguidores e ficou muito incomodada que Lucas se doeu com isso. "Não queria chegar a esse ponto. Meu coração acelerado. Eu to passando mal", disse.

Tem gente que deveria me agradecer pq eu fiquei muito tempo calada e aceitando essa humilhação, pq se eu abro a minha boca pqp tem coisas piores — Raissa Barbosa (@raissabarbosar) February 5, 2021

Após os posts de Raissa, Lucas Selfie também se pronunciou no Twitter. "Queria eu achar um monstro na minha vida que tenta me ajudar profissionalmente, que me ajuda a encontrar alguém da minha família que não vejo há anos, que me arruma um lar quando tô no desespero, que me pergunta o que passa na minha cabeça quando pouca gente se importa", o youtuber escreveu.

Queria eu achar um monstro na minha vida que tenta me ajudar profissionalmente, que me ajuda a encontrar alguem da minha familia q n vejo ha anos, que me arruma um lar quando to no desespero, que me pergunta o que passa na minha cabeça quando pouca gente se importa. QUERIA EU :) — Lucas, o Selfie (@lucasmaciel) February 5, 2021

"Vamos encerrar essa página? Já entendemos quem é a vítima aclamada e quem é o monstro insensível. Pelo respeito, manterei meu silêncio. Muita coisa boa rolando na minha vida e tudo que peço é que não me vinculem mais ela", Lucas continuou.

vamos encerrar essa pagina? Ja entendemos quem é a vitima aclamada e quem é o monstro insensivel, e pelo respeito manterei meu silencio. Muita coisa boa rolando na minha vida e tudo que peço é que nao vinculem mais ela a alguem que nao faz parte disso! PAZ NOS ESTADIOS :) — Lucas, o Selfie (@lucasmaciel) February 5, 2021

Raissa se incomodou com o que o youtuber disse. "O pior de tudo isso é a pessoa fazer as coisas e jogar na cara o que fez", ela escreveu. "Vítima aclamada? Isso, Lucas, mostra a sua cara. Sem máscaras", ela continuou. A modelo ainda disse que também não quer ser vinculada ao youtuber.

Vítima aclamada ???? Isso Lucas mostra a sua cara !!! Sem máscaras !!! — Raissa Barbosa (@raissabarbosar) February 5, 2021





Eu que não quero que me vinculem a ele!!! Vida que segue, a verdade sempre aparece. — Raissa Barbosa (@raissabarbosar) February 5, 2021