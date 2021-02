Karol Conká Reprodução/Globo

Publicado 08/02/2021 14:51 | Atualizado 08/02/2021 15:07

"As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova, quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo", afirma a nota, enviada ao Uol.

Vitoriosa na dinâmica, Karol Conká se gabou de ter encontrado uma falha no jogo para vencer. "Eu olhava todos os canos. A hora que eu ia para a flecha, toda vez que eu fazia isso de ir e voltar, eu fazia assim", disse ela, sinalizando que olhava para as mangueiras. "Aí eu voltava e olhava. E eu vi", continuou.