Por O Dia

Publicado 19/02/2021 20:34

Rio - Caio revelou aos participantes do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira, que está com o pé esquerdo quebrado. Ele se acidentou durante a prova do líder na última quinta-feira. Com isso, o fazendeiro explicou aos colegas de confinamento que não poderá participar das provas e ficará com o membro imobilizado por até 8 semanas.



Devido a gravidade da lesão, o programa teria dado a ele a opção de sair do reality sem que fosse considerado uma desistência. No entanto, ele disse que continuaria na atração até onde desse.

"Perguntou se eu quero continuar ou não, que não seria uma desistência. Eu não posso prova... esse 'trem acabou'. Continuar no jogo sem prova, só na sorte. É isso aí. Oito semanas com isso aqui acompanhado de Raio- X. (Fisioterapia) só mais pra frente porque o quebrado afastou", disse Caio aos demais participantes, na área externa da casa.

Além disso de todos os cuidados, o brother também não poderá ingerir bebida alcoólica por causa da medicação.