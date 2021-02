Karol Conká Reprodução/Globo

Por O Dia*

Publicado 08/02/2021 08:27 | Atualizado 08/02/2021 11:20

Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 21" se reuniram neste domingo para formar o segundo paredão do reality. Karol Conká e Juliette já estavam indicadas pela dinâmica do Big Fone enquanto Thaís e Sarah estavam imunes junto a Camilla de Lucas, que foi imunizada pelo Anjo, a atriz Carla Diaz . N sequência, o líder, Arthur, indicou Gilberto enquanto a casa, por nove votos, indicou Arcrebiano. Com exceção de Gil, os três demais tiveram a oportunidade de jogar a Prova Bate e Volta para se livrar da berlinda.

Vitoriosa na dinâmica, Karol Conká se gabou de ter encontrado uma falha no jogo para vencer. "Eu olhava todos os canos. A hora que eu ia para a flecha, toda vez que eu fazia isso de ir e voltar, eu fazia assim", disse ela, sinalizando que olhava para as mangueiras. "Aí eu voltava e olhava. E eu vi", continuou.

Gente ESPALHEM ESSE VIDEO, a Karol tinha que ter escolhido o numero antes de observar as mangueiras, o thiago que deveria ter o controle das mangueiras abertas! PROVA CANCELADA pic.twitter.com/xLgdhOPFFu — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) February 8, 2021

"Falei 'Eu vou no 20 ou no 21', só que já tava 20, 21. Eu falei: 'É 17'. Eu voltei e apertei. Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não tava plugada. E tinha outras que estavam várias, mas eu olhei a 17 e falei: 'É essa aqui'", completou Karol Conká, explicando sua estratégia.

Na internet, fãs do "BBB 21" estão cobrando Boninho, diretor do programa, para cancelar a prova, visto que a dinâmica não era de raciocínio, mas sim de sorte. Além disso, os internautas estão usando a suposta gafe encontrada por Karol Conká como argumento para que a dinâmica seja anulada. Confira reações.

Eu vou dormir @boninho quando eu acordar quero essa prova cancelada — lita (@litajbreal) February 8, 2021

quem diria que eu estaria aqui fazendo justiça por prova manipulada no bbb depois de tanto ter sofrido com a fazenda deus

PROVA CANCELADA — ja ne (@janecomenta) February 8, 2021

É simples isso: Se o Boninho não cancelar a prova, é porque simplesmente houve manipulação da produção ! A própria Karol confessa que roubou, não há o que defender



PROVA CANCELADA — Carolfamaral (@Carolinefamaral) February 8, 2021

O pior disso tudo é que a própria confessou que burlou as regras para vencer, o mais correto seria o cancelamento da prova e paredão quádruplo.

PROVA CANCELADA — Dani (@uaidaani) February 8, 2021

* Com informações do iG