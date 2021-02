Tahís BBB Gshow

A terceira e última chamada do Big Fone desta semana realizou uma troca entre imune e emparedado no "Big Brother Brasil 21", da Globo. Thais e Karol Conká já estavam no Paredão, de acordo com instruções dos últimos telefonemas, enquanto Juliette e Sarah se mantinham imunes, pelos mesmos motivos. Sortuda, Thais atendeu a última ligação e se tirou da berlinda e escolheu trocar com Juliette.

Assim que decidiu por Juliette, a sister pediu desculpas e explicou que não queria mandar Sarah, que tinha a outra imunidade, para um paredão consecutivo. No programa ao vivo deste domingo, Juliette e Karol têm chance de escapar do paredão na prova bate e volta, que disputarão com o indicado pela casa.

Entenda a dinâmica do Big Fone desta semana

O primeiro toque aconteceu na noite de sexta-feira e foi atendido por Arcrebiano. Ele indicou Thaís ao paredão e imunizou Juliette. A jogada de Arcrebiano foi fruto de um plano arquitetado por Projota para não mandar Juliette ao paredão, já que queria eliminar Lucas e, na cabeça dele, entre Juliette e Lucas, o público eliminaria a paraibana.

Já o segundo toque foi feito na manhã deste domingo. Todos dormiam após uma madrugada tumultuada e a saída de Lucas Penteado do programa. Gil, que estava deitado no sofá da sala, foi quem conseguiu atender. Gil então imunizou Sarah e indicou Karol Conká ao paredão.