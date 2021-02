Miguel Herrán Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 13:28 | Atualizado 10/02/2021 14:02

Rio - Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio na série espanhola "La Casa de Papel", surpreendeu os fãs ao exibir o físico nesta quarta-feira. Em uma postagem no instagram, o ator comparou o seu corpo de hoje com o de meses atrás.

fotogaleria

Publicidade

"Desde que saímos do grande confinamento, melhorei muito. Sempre priorizando pela saúde acima do resultado estético", disse o ator, de 24 anos, que garante ter mudado o treinamento e a alimentação. "Compartilho isso porque sei que muita gente me pergunta pelos meus treinos", finalizou.

Ele ainda revelou que a primeira foto foi tirada nesta semana enquanto a segunda é da data de de abril de 2020, há quase um ano.