Anitta e Lipe Ribeiro estão vivendo um romance no ’Ilhados’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 15:08 | Atualizado 14/02/2021 15:13

Rio - Anitta e Lipe Ribeiro não se desgrudam. A cantora e o ex-participante de "A Fazenda" estão vivendo um romance durante as gravações do reality show "Ilhados", idealizado por Anitta. Neste domingo, foi divulgada uma foto em que a cantora aparece de biquíni ao lado de seu mais novo affair, exibindo seu corpão.

fotogaleria

Publicidade

O reality show de Anitta começou a ser gravado recentemente, ainda nem foi exibido, mas já está dando o que falar. Desde o primeiro dia, Anitta e Lipe estão no maior clima de pegação. A cantora chegou a ser flagrada se esquivando de um beijo de Lipe, mas depois não resistiu. O casal também já foi visto esquentando o clima na piscina. Além disso, Anitta também participou de um beijo triplo com amigos.

Lipe Ribeiro é influenciador digital e ex-participante dos realities shows "A Fazenda" e "De Férias com o Ex". Até janeiro deste ano, Lipe estava noivo de Ya Burihan. O relacionamento terminou depois que surgiram boatos de que Ya traiu Lipe enquanto ele estava confinado em "A Fazenda". Lipe também é grande amigo de Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, com quem Lipe participou do "De Férias com o Ex".