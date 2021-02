César Filho Reprodução/ Instagram @cesarfilho

Publicado 18/02/2021

Rio - Após uma semana internado com covid-19, César Filho recebeu alta do hospital nesta quinta-feira. "Dando um adeus aqui para o apartamento 907. Estamos recebendo alta, indo embora para casa para recuperar as energias", disse o apresentador nas redes sociais.