Publicado 19/02/2021 12:41 | Atualizado 19/02/2021 14:17

Rio - Anitta recebeu alta de clínica na Zona Sul do Rio, na qual estava internada desde terça-feira quando foi diagnosticada com infecção alimentar. A artista, que comemorou a volta para casa na manhã desta sexta-feira, disse que ainda não está completamente recuperada. Ela vai dar prosseguimento ao tratamento acompanhada da família e também dos seus cachorros.

"Eu ainda não estou 100%. Vou continuar o tratamento aqui em casa, mas já estou em casa. Graças a Deus", disse a cantora enquanto brincava com os seus bichinhos, que fizeram muita festa para receber sua dona. "Eu ainda não estou 100%. Vou continuar o tratamento aqui em casa, mas já estou em casa. Graças a Deus", disse a cantora enquanto brincava com os seus bichinhos, que fizeram muita festa para receber sua dona.

Já no Twitter, Anitta deu a notícia com bom humor. "'Estou preocupada com a minha amiga' is over [acabou, em tradução literal]... Vamos arrumar outra amiga para se preocupar porque eu acabo de ter alta do hospital", escreveu a Poderosa nesta manhã.

Na noite anterior, ela já havia comentado sobre o seu estado de saúde , no entanto, ainda estava internada. “Por favor não repassem notícias falsas por aí. Meu irmão já postou meu teste de covid nos stories ontem pra isso e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser”, pediu a cantora.

