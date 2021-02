Anitta Reprodução

Rio - Anitta segue internada em clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro , após diagnóstico de intoxicação alimentar. Para tranquilizar os fãs, a cantora atualizou o seu estado de saúde, na noite desta quinta-feira, nas redes sociais e garantiu se sentir melhor.

No Twitter, Anitta aproveitou o espaço para negar qualquer especulação de que está contaminada pela Covid-19 e agradeceu o apoio dos fãs nestes quatro dias de internação. Equipe médica da artista não prevê alta para a cantora carioca.

“Olá, galerix. Peguei um pouco no celular hoje. Ainda não tive alta, é minha quarta noite dormindo no hospital, mas já me sinto melhor do que quando entrei. Obrigada pelas energias positivas. Um beijo”, escreveu.



“Por favor não repassem notícias falsas por aí. Meu irmão já postou meu teste de covid nos stories ontem pra isso e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser”, pediu a cantora.



