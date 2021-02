Carlinhos Brown e os filhos reprodução do instagram

Publicado 18/02/2021 15:29

Rio - Carlinhos Brown publicou uma foto rara com seus sete filhos no Instagram, nesta quinta-feira. Todos estavam reunidos devido o aniversário de 1 ano de Daniel, o caçula do cantor, fruto de seu casamento com Andrea Mota. A única que não marcou presença na comemoração foi Nina, que vive nos Estados Unidos.

Os filhos mais velhos de Brown são: Miguel Freitas, de camisa preta na foto, e Nina Freitas. Depois vem Francisco Brown, de 23 anos, Clara Buarque, de 22, Cecília, de 13, e Leila, de 10, da relação do cantor com Helena Buarque.