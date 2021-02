Gusttavo Lima mostra filhos brincando em Ferrari Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 19/02/2021 11:42 | Atualizado 19/02/2021 11:43

São Paulo - Gusttavo Lima está passando uns dias com os filhos. O cantor é pai de Gabriel e Samuel, de dois e três anos, respectivamente. Os meninos são frutos do casamento do sertanejo com Andressa Suita, de quem ele se separou, mas aparenta estar em uma reaproximação. Nas fotos, os garotos aparecem se divertindo com o pai e até brincam em uma Ferrari avaliada em R$ 1,3 milhão.

fotogaleria

Publicidade

O cantor filmou os filhos na hora de acordar na manhã desta sexta-feira (19). Ele filmou o filho Samuel levantando e Gabriel chegando logo depois. "Fiquei para trás", o menino brincou. O mais velho chamou o irmão para brincar e o sertanejo filmou os dois saindo do quarto.

Depois, o artista postou um boomerang no Stories de Samuel sentado no banco da Ferrari. O menino estava brincando no carrão, avaliado em nada menos do que R$ 1,3 milhão.