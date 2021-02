Fiuk posa com carros Reprodução

Por iG

Publicado 12/02/2021 10:50 | Atualizado 12/02/2021 11:08

São Paulo - Recentemente Fiuk , que está confinado no "BBB 21" , falou sobre sua experiência no drift, esporte automotivo que pratica há quase dez anos. Durante o papo com Caio e Rodolffo, o cantor acabou por revelar que foi à falência e teve que vender um de seus carros.

“Foi punk, me dei mal aí. Precisei da grana”, disse Fiuk, referindo-se a um automóvel modelo Skyline GTT-25 R34, que a Nissan nem fabrica mais.

O carro foi importado do Japão em 2011, pois não é vendido no Brasil. O modelo, aclamado por admiradores de videogame aparece em alguns filmes da franquia "Velozes e Furiosos".

O que dificultou a situação financeira de Fiuk foi uma sucessão de imprevistos. Primeiro ele se envolveu em uma acidente de trânsito em Barueri, em São Paulo, onde mora com o pai, Fábio Jr. Depois, investiu um bom dinheiro em outros dois carros, um Mustang e dois Nissan 350, ambos para drift (cerca de R$ 115 mil).

Por fim, o brother acabou perdendo dinheiro com a suspensão de um festival que costumava promover mensalmente e reunia pilotos. Aí não teve jeito. O foi modelo Skyline GTT-25 R34 do cantor foi vendido por R$ 150 mil para sanar as dívidas.