Publicado 19/02/2021 18:53

Rio - Aline Riscado esteve no Arpoador, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. No local, a atriz e apresentadora foi clicada enquanto praticava futvôlei.

Após o treino, a eterna 'Verão' atraiu os olhares dos frequentadores da praia ao ficar só de biquíni fio-dental. Ela aproveitou o calorão para se refrescar no mar.