MC Mirella reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:38

Rio - MC Mirella mostrou que está com tudo em cima ao publicar uma sequência de fotos de lingerie no Instagram, nesta terça-feira. Em uma delas, a cantora exibe o bumbum na nuca e deixa em evidência a tatuagem que tem no local.

fotogaleria

Publicidade

Os internautas, claro, elogiaram a beleza e boa forma da funkeira. "Gostosa", escreveu um fã. "0 defeitos", disse outro.





Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAD MI MC MIRELLA (@mirella)

Vale lembrar que a ex-participante de 'A Fazenda' agora é casada. Ela subiu ao altar cantor Dynho Alves em uma cerimônia realizada em Cancún, no meado deste mês.