Publicado 24/02/2021 15:11

Rio - Simone Mendes, dupla de Simaria, deu à luz a filha Zaya na última segunda-feira, em Orlando. A sertaneja gravou Stories, na tarde desta quarta-feira, contando que já está esperando para ser liberada do hospital com a bebê e também falou que sofreu ontem por conta da dor da cesárea.

"Estou bem melhor que ontem. Ontem foi muito difícil por conta da cesárea, do corte. Mas hoje estou melhor, graças a Deus. Agora, é partir para os próximos dias melhorar ainda mais", disse ela ainda no leito do hospital.

Anteriormente, Simone explicou que o parto de Zaya estava previsto para demorar um pouco mais para acontecer. "Eu fui para uma consulta de rotina. No monitoramento, a minha pressão não estava tão legal e a doutora achou melhor fazer o parto da Zaya. Eu estava esperando um pouco mais para frente, mas ela veio cheia de saúde. A cópia do Henry. Já chorei de ontem para hoje um milhão de vezes", conta.

A cantora e o marido Kaká Diniz já são pais de Henry, de seis anos. Depois do parto, Simone fez uma comparação de como os dois filhos nasceram diferentes. "Ela nasceu maior que o Henry. O Henry nasceu menor e um pouquinho mais magro. Ela nasceu mais gordinha", disse.