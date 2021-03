Luiza Possi e o pai, Líber Gadelha Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:21

Rio - A cantora Luiza Possi emocionou seus seguidores do Instagram ao postar homenagem ao seu pai, o músico Líber Gadelha, que faleceu há um mês, no dia 2 de fevereiro. Ele não resistiu as complicações decorrentes da Covid-19.

"Hoje faz um mês que você foi para o outro lado pai. Sinto sua falta todo tempo, mas sinto sua presença também. Rezo pra que você esteja bem feliz nos braços de Deus. Nos veja aí de cima, e nunca se esqueça que eu vou estar te olhando por onde eu for. Amor da minha vida. Que saudade você nos deixou. Te amo, eternamente, sua filha 1", disse a cantora, que é esposa do diretor de TV Cris Gomes e mãe do pequeno Lucca, de apenas 1 ano.



"Uma homenagem linda! A saudade que fica quando perdemos um pai é imensa, tanto quanto a dor; que vira e mexe aparece de algum jeito, mas o amor, as boas lembranças, os ensinamentos, o DNA, nada disso apaga e só nos mostra o quanto fomos abençoados por tanto que foi vivido junto", comentou um fã na sequência. "Saudades eternas", postou outra.

