Carlos Alberto de Nóbrega reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:17 | Atualizado 02/03/2021 15:20

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, após vencer a luta contra a Covid-19. No Instagram, ele publicou uma foto todo sorridente ao lado das enfermeiras.

fotogaleria

"Nós vencemos. Vencemos, porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem, que mandou curou com muito amor. Obrigado, meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer, finalmente, mais uma vez a Deus e minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa, Renata, meus filhos e netos. Estou de volta", escreveu o apresentador na legenda.

Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 20, após ser diagnosticado com covid-19. A médica Renata Domingues, sua esposa de 43 anos, também foi hospitalizada com a mesma doença. Ela recebeu alta médica na última sexta-feira.