Publicado 02/03/2021 16:32

Rio - Em entrevista à Marie Claire, Xuxa falou abertamente sobre sua vida sexual com Junno Andrade. Aos 50 anos, a apresentadora ainda disse que seu fogo aumentou. “Quando entrei na menopausa, comecei a usar um creme nas pernas à base de testosterona, hormônio que sempre me faltou. Tanto que tinha uma voz mais fina, pouco cabelo, unha frágil... Agora estou bombando”, brincou.

Segundo a Rainha dos Baixinhos, o sexo não é um tabu para ela. “Ouço jovens dizendo que transam duas vezes por mês. Se isso acontece aqui em casa, tenho de botar a mão na cabeça dele e na minha para ver se estamos doentes”, diverte-se. A mãe de Sasha ainda foi além: “Não é só sexo, a gente namora, um olha para o outro e diz ‘te amo’, beija muito. E nada de selinho, precisa colocar a língua lá dentro”.

À publicação, Xuxa ainda disse que seu 'namorido', como se refere ao cantor, ainda a ajudou a superar traumas dos abusos que passou na infância. “Em um de meus abusos, o namorado da minha avó apertava o bico do meu peito por debaixo do pijama, e doía muito. Nas minhas relações, bastava alguém tocar no meu seio para eu me retrair inteira”, contou.

Junno quis entender o motivo da reação da apresentadora, olhou dentro de seus olhos e disse: “Não é aquele cara que está fazendo isso. Sou eu, alguém que ama você”. Ele ainda pediu: “Me diz o que ele fazia. Vou fazer igual, você vai olhar para mim e vai ver que sou eu na sua frente”. O momento foi de pura emoção para a loira: “Chorei enlouquecidamente”, contou ela, que continuou. “Mexeu em uma caixinha que estava guardada havia muitos anos e me fez falar, sentir".