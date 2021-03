David Beckham AFP

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:31

Rio - Clube do Bolinha! Brooklyn Beckham, filho mais velho do ex-jogador David Beckham postou uma foto familiar que chamou a atenção da web. No clique, o jovem, de 22 anos, aparece ao lado do pai, de 45 anos, e os dois irmãos, Romeo, 18, e Cruz, 16. A semelhança entre eles virou o assunto do momento.

"Os garotos. Amo vocês, rapazes", escreveu Brooklyn, em tradução literal ao português. "Maravilhosos", postou uma comentou uma fã brasileira. "Todos iguais", comentou outra. "Todos eles têm os mesmos lábios hahaha", destacou um terceiro.

O ex-craque do futebol e a mulher, a ex-Spice Girl Victoria Beckham, de 46 anos, ainda são papais da pequena Harper Beckham, de 9 anos.