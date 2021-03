Cris Vianna Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 13:48 | Atualizado 06/03/2021 13:51

Rio - Na manhã deste sábado, a atriz Cris Vianna, de 43 anos, compartilhou um momento de relaxamento com os fãs no Instagram. A musa, que estará de volta às telinhas com a reprise de "Império", na Rede Globo, posou enquanto realizava um passeio de barco no Rio de Janeiro.

fotogaleria

Publicidade

"Um sábado leve pra vocês", desejou a atriz aos fãs. Em seguida, eles retribuíram o carinho com muitos comentários positivos. "Um avião em um barco?", brincou um seguidor. "Beleza rara", elogiou outro. "Sábado leve, com muita luz para você também, lindeza", postou uma terceira.