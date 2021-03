Mayra Cardi e Arthur Reprodução

Publicado 07/03/2021 09:31 | Atualizado 07/03/2021 09:40

Rio - Mayra Cardi , de 37 anos, agendou um a live para a noite deste sábado, em seu Instagram, na qual responderia tudo sobre o relacionamento com Arthur Aguiar, seu ex-marido. A influenciadora, que foi vista recentemente com o ator , emitiu um comunicado via Instagram Stories para cancelar o compromisso e explicar o motivo.

"Peço desculpas a todos por não realizar a live que prometi! Mas meu coração não está em paz com o que tenho para falar! Terei uma noite de sono onde pedirei a Deus que me mostre

exatamente como proceder pois não quero magoar ninguém, muito menos causar tristeza e

tumulto nos corações que ali estarão! Espero que entendam minha decisão! Quando estiver

pronta, eu aviso, ok? Gratidão", escreveu a influenciadora fitness.