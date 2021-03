Karin Hils Reprodução

Publicado 07/03/2021 10:12 | Atualizado 07/03/2021 10:18

Rio - Karin Hils surpreendeu os fãs ao postar cliques sensuais, neste sábado, em seu perfil oficial do Instagram. Nos registros, a cantora e ex-Rouge aparece sem roupa e fazendo carão enquanto está deitada em uma cama.

"Quem são meus coleguinhas com ascendente em escorpião? Me fala como estão se sentindo no dia de hoje?", perguntou aos fãs, que elogiaram a beleza da atriz e cantora, que interpreta "Dona Summer" no teatro.

Com direito a espelho que reflete a beleza da artista, as fotos renderam muitos comentários. "Linda" comentou um fã. "Maravilhosa", destacou outra. "Perfeita", afirmou uma terceira.