Publicado 08/03/2021 09:03

Rio - Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, elevou a temperatura da web com fotos muito sensuais na noite deste domingo. Ela, que também é atriz, aparece nos cliques usando apenas sua roupa íntima e exibindo o bumbum. Seguidores aprovaram registros ousados da jovem de 21 anos.

De calcinha, blusinha de tricot, abusando do carão e ângulo estratégico, a atriz posou para fotos no banheiro da cobertura em que reside com a mãe no Rio de Janeiro. Na legenda da postagem, se reservou a postar apenas um coração roxo.

Os fãs, claro, deixaram muitos comentários na sequência. "Que mulher maravilhosa", disse uma. "Linda", afirmou outra. "Que mulherão", afirmou um terceiro.