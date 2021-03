Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:12 | Atualizado 09/03/2021 12:14

Rio - Wanessa Camargo surpreendeu os fãs, na manhã desta terça-feira, ao postar um clique exuberante no Instagram. Na foto, a cantora, de 38 anos, aparece se refrescando na beira de uma piscina, usando um biquíni rosa e óculos escuros.

"Bom dia, amores! Como vocês estão?", perguntou a cantora, que é mãe de José Marcus, de 9 anos, e João Francisco, de apenas 6. Eles são frutos do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem é casada.

Em seguida, claro, os seguidores encheram a postagem de comentários positivos. "Jesus que mulher", comentou a influencer fitness Mayra Cardi. "Que foto linda", disse uma fã. "Maravilhosa é ela", elogiou outro.