Silvio Santos toma a segunda dose da vacina Agnews

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:41 | Atualizado 10/03/2021 17:42

Rio - Em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!, Silvio Santos mandou um recado para Nelson Rubens e cobrou uma dívida antiga dele.

fotogaleria

Publicidade

"Diz a ele que nós estamos em 2021 e ele ficou de me pagar o que me deve. Toda hora me dá uma desculpa. Quero o dinheiro que ele me deve, desde o tempo da Rádio Nacional, quando ele trabalhava comigo", comentou o dono do SBT.

Durante o bate-papo, o apresentador, de 90 anos, ainda brincou quando foi questionado sobre seu período de quarentena. "Você vai ver daqui a nove meses o que pode acontecer", afirmou.

Publicidade

A entrevista completa de Silvio Santos vai ao ar nesta quarta-feira, no "TV Fama", às 21h30, na RedeTV!.