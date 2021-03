Com 20 anos de carreira, Kelly Key se mantém relevante na música e nas redes sociais Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:47 | Atualizado 12/03/2021 08:49

Rio - Kelly Key revelou, nesta quinta-feira, ter sido diagnosticada com cálculo na vesícula. No Instagram Stories, a cantora, de 38 anos, contou ainda que cogita passar por uma cirurgia de emergência. Antes de compartilhar a informação com os fãs, ela assegurou que conversou com a família.

"Estou indo visitar um médico, um cirurgião geral, porque meus últimos exames deram alterações importantes e eu preciso de uma opinião sobre o que vai rolar", falou no Instagram Stories enquanto legendou o vídeo com mais informação: "A gente está considerando uma cirurgia de última hora", escreveu.

"Eu já estava para falar sobre isso desde quando fiz a ultrassonografia, mas não falei o diagnóstico porque tenho família. Tem gente que não contei e queria primeiro falar com eles para que não descobrissem pelos stories, apesar de ser uma cirurgia simples, não é nada mais complicado, principalmente porque não está inflamado", disse a cantora sobre o cálculo na vesícula.



"Tenho um [cálculo] móvel de 5 milímetros, o que o torna perigosinho. O canal tem mais ou menos esse diâmetro, então uma digestão pouco mais intensa, em que a vesícula precise ejetar uma quantidade maior de líquido, ele pode ficar ali encalacrado. E aí poderia gerar algo pior, gerar quadro de pancreatite, enfim", finalizou Kelly Key.