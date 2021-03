Tarcísio Meira: a foto na juventude, o resultado do aplicativo e a imagem atual Divulgação/TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:42 | Atualizado 12/03/2021 10:15

Rio - O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi vítima de uma piada inconveniente na web. Um internauta escreveu que o ator é um "velho miserável" e que está com o "pé no caixão", deixando o galã veterano chateado. Ele desabafou, na noite desta quinta-feira, ao responder os insultos.

"Por que tanto ódio? Isso é de entristecer", declarou Tarcísio, que é casado há 56 anos com a atriz Glória Menezes, com quem teve três filhos. Vítima de idadismo, ou seja, quando se sofre preconceitos por ser idoso, o ator é um dos principais nomes da história da TV brasileira e já atuou em mais de 50 produções televisivas, como novelas, como "Irmãos Coragem" (1970), "Roda de Fogo" (1986) e "O Beijo do Vampiro" (2002).