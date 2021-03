Bruna Santana, irmã de Luan Santana Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:13 | Atualizado 12/03/2021 13:43

Rio - Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira, registros da viagem que faz a Tulum, no México, com o namorado, Raphael Veiga. Nos cliques, ela exibe as curvas e uma tatuagem delicada no braço. A postagem rendeu muitos elogios.

Nas imagens, ela surge usando um biquíni vermelho enquanto está deitada em um piso de madeira, ao lado do mar azul e paradisíaco. Fica em evidência a beleza e o corpo da musa, além da tatuagem de abelha, que ela fez questão de dar um close.

"Cenotes secretos e não secretos", escreveu ela na legenda da postagem, que rendeu muitos comentários positivos. "Você é maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Que mulher é essa?", indagou outra. "Eu não estava preparada para esse tiro. Socorro", brincou uma terceira admiradora.

