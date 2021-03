Geisy Arruda Reprodução/Instagram

Publicado 12/03/2021 13:29 | Atualizado 12/03/2021 13:45

Rio - Geisy Arruda surpreendeu os seguidores ao postar, na manhã desta sexta-feira, uma foto no Instagram. No registro, a musa, de 31 anos, aparece curtindo alguns dias de descanso em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

"Sereia do agreste", legendou a publicação, na qual ela aparece usando um maiô rosa e mostrando as curvas aos seguidores dentro do "mar vermelho".

Em seguida, os fãs da influenciadora escreveram muitos comentários positivos. "Maravilhosa!", disse uma admiradora. "Arrasou, gata!", postou outra. "Perfeita!", elogiou um terceiro.