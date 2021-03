Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:28 | Atualizado 12/03/2021 17:13

Rio - Gilberto Gil entrou para a lista de famosos que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. O cantor e compositor foi imunizado, nesta sexta-feira, em um posto de saúde de Salvador e compartilhou um vídeo do momento em seu Instagram.

"Queremos viver Confiantes no futuro. Primeira dose da Coronavac aplicada pelos atenciosos profissionais do 5º centro de saúde Clementino Fraga aqui em Salvador. Até que todos estejam em segurança, é fundamental que a gente permaneça com o senso de responsabilidade coletiva, fazendo uso de máscaras e álcool em gel e evitando aglomerações", escreveu ele na legenda.