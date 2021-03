Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:36

Rio - Entre rever suas histórias como Bibi Perigosa e Ritinha, Juliana Paes encontrou tempo para se produzir com um look de tirar o fôlego. E foi isso que a atriz fez com seus quase 30 milhões de seguidores ao postar um ensaio com um vestido curtinho cor-de-rosa. Na legenda, a atriz brincou ao se comparar com a Pantera Cor-de-Rosa, personagem de desenho animado. "Pink Panther?", escreveu.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, choveram elogios à atriz. "Afff", escreveu Dandara Mariana. "Só queria essa axila clarinha, hahahahah brincadeira sua perfeita", brincou uma seguidora de Juliana Paes.