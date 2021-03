Mariana Goldfarb Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:07

Rio - Mariana Goldfarb usou suas redes sociais, nesta sexta-feira, para fazer um alerta: um golpista está se passando por ela para pedir dinheiro através de um aplicativo de mensagens.

"Ai essa pessoa manda mensagem pro meu pai dizendo 'oi pai eu mudei de número, você está muito ocupado?' ai meu pai 'oi filha, acabei de fazer um eletrocardiograma, queria só te dizer que ta tudo bem', ai a pessoa fala assim 'que bom pai, cê consegue fazer um depósito de R$ 12.500 pra essa conta?' é muita sacanagem né?", explicou a esposa de Cauã Reymond.

Mariana comentou que as vezes não vê maldade nas pessoas e que nem sempre isso é o melhor a se fazer. "Como as vezes a gente acredita nas pessoas, não vê maldade nas coisas, mas a verdade é que é mais duro do que a gente pensa e tem que estar ligado", disse ela, que continuou: "Isso é principalmente pra mim. Porque eu confio nos outros, acredito".