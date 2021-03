Nathalia Dill Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 10:54

Rio - Nathalia Dill deu à luz a sua primeira filha, Eva, em dezembro de 2020 e tem mostrado aos seus seguidores detalhes do puerpério e da vida de uma mãe de primeira viagem. E dessa vez não foi diferente. Em foto postada no Instagram, a atriz mostrou uma rotina bem comum de uma mulher que está amamentando: a roupa molhada com leite que vazou. Mas Nathalia não só lidou bem com a situação, como viu a cena como um gesto de amor.

fotogaleria

Publicidade

"Fiquei com vontade de dividir essa foto. Pra mim, não tem símbolo maior de amor do que isso. Depois de uns dias na crise, tendo dúvidas se a minha produção de leite ia cair. Acordo assim. Vazando amor. Uma mancha de coração de leite no peito esquerdo. O puerpério não é fácil, mas agradeço profundamente todo apoio q tenho tido. Aqui tem amor. Ps: Fico curiosa se essa foto vai ser censurada, pelo Censurinsta. aguardemos!", escreveu.