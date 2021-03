Aline Riscado reprodução do instagram

Publicado 21/03/2021 19:46 | Atualizado 21/03/2021 20:02

Rio - Aline Riscado assustou os fãs ao surgir com a perna imobilizada neste domingo. Através do Instagram Stories, a eterna Verão explicou o que aconteceu. "Estou com a perna imobilizada. Eu estava jogando altinha. Pisei de uma forma errada e meu joelho saiu do lugar e voltou. Não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou conseguindo colocar o pé no chão".

A atriz e apresentadora, no entanto, não lamentou a situação. "Eu aceito porque se tem alguém que é casca grossa, que é forte, que tem o santo forte, que encara as coisas de frente, que não tem medo, esse alguém sou eu. Pode vir, desafio. Já já estou 100%", concluiu.

Os fãs de Aline desejaram uma boa recuperação para ela. "Melhoras", "Se cuida" e "Logo, logo tu tá de volta dando show novamente" foram alguns dos comentários.