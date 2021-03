Rodrigo Faro Reprodução

Publicado 23/03/2021 12:54

Rio - Rodrigo Faro nunca escondeu que sempre gostou de cuidar do corpo e da saúde. E em um clique compartilhado nesta terça-feira nas redes sociais, o apresentador, que está com 47 anos, mostrou que está com o físico em dia. Ao exibir a barriga de 'tanquinho' no Instagram, Rodrigo chamou a atenção de muitos seguidores. "Jamais perca o costume de sorrir pra vida..", escreveu ele na legenda.

Mas, além do corpo de Rodrigo, outro aspecto da publicação se destacou: o comentário de Marcelo Adnet. "Uauuuuuu! Que piso de cozinha lindo!", escreveu o humorista, brincando sobre desviar a atenção do corpo sarado do apresentador.