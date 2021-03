Mariana Ximenes e Tiago Leifert Reprodução

Publicado 23/03/2021 13:48 | Atualizado 23/03/2021 14:06

Rio - Como acontece em toda edição do 'Big Brother Brasil', que faz com que Tiago Leifert apareça com mais frequência na televisão, os internautas voltaram a comparar a aparência do apresentador com a da atriz Mariana Ximenes. Mas, dessa vez, além de ressuscitar o meme antigo, a zoeira atingiu novos patamares. Nas redes sociais, os internautas resolveram brincar que atriz e apresentador poderiam ter mais do que semelhanças físicas e criaram uma teoria da conspiração de que eles seriam, na verdade, gêmeos separados na maternidade ou, ainda, a mesma pessoa.

Nos dados do Wikipédia, enciclopédia digital associada à ferramenta de pesquisa do Google, os fãs da tal teoria da conspiração - ou até mesmo pessoas com muito tempo de sobra - modificaram os dados de identificação da atriz, replicando as mesmas informações de Tiago para a página dela. Atualmente, na busca, os dados dos dois mostram que eles nasceram em 22 de maio de 1980, em São Paulo, e que medem 1,76 m. Mas a atriz, na verdade, nasceu no dia 26 de abril de 1981, tem 39 anos e mede 1,65m.