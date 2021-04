Leoni se apresenta nesta sexta-feira, no Sesc Nova Iguaçu Divulgação

Publicado 01/04/2021 12:53

Rio - Preocupado com o número de casos da Covid-19 no Brasil, o cantor e compositor Leoni usou suas redes sociais para falar sobre o agravamento da pandemia no país. O cantor ainda fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro e pediu impeachment para "salvar vidas"

"Nunca a nossa situação esteve tão desesperadora! Somos um celeiro de novas variantes do vírus. O governo continua a condenar sua população à morte", escreveu o cantor, que prosseguiu com uma hashtag que afirma "impeachment salva vidas".

A imagem compartilhada por Leoni mostra um comparativo do número de mortes no Brasil ao longo de um ano de pandemia e o recorde de mortes no mês de março, que cravou a marca de mais 66 mil mortes pela doença em território nacional.