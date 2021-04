Vitão e Luísa Sonza reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 15:47

Rio - Luísa Sonza fez a temperatura subir ao compartilhar cliques pra lá de sensuais com Vitão no Twitter, na última quinta-feira. Em uma das imagens, a cantora aparece no colo do amado e ganhando uma apalpada dele no bumbum. Na outra, os dois aparecem brincando mostrando a língua.

'Deve ser horrível odiar a gente e não poder chamar a gente de feios", escreveu Luísa na legenda.

deve ser horrível odiar a gnt e n poder chamar a gnt de feios pic.twitter.com/5SYNACl7or — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 2, 2021