Rodrigo Lindoso Vitor Silva / SS Press / BFR

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:48

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o volante Rodrigo Lindoso está na pauta do Vasco. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos!", o nome do jogador do Internacional agrada a diretoria do Cruzmaltino que poderá fazer uma proposta para o atleta.

Publicidade

Aos 31 anos, o volante defende o Internacional desde 2019. De acordo com o canal, Rodrigo Lindoso discute com o Colorado a possibilidade de deixar o clube gaúcho. O volante teria o interesse de voltar a atuar pelo futebol do Rio de Janeiro.



Rodrigo Lindoso defendeu o Madureira e o Fluminense, mas a sua passagem de maior destaque foi pelo Botafogo. O volante atuou pelo clube carioca de 2015 a 2018, sendo campeão estadual pelo Glorioso em 2018.