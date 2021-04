Juliana Amaral reprodução do instagram

Publicado 04/04/2021 17:57 | Atualizado 04/04/2021 18:09

Rio - Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, usou suas redes sociais para comemorar a Páscoa, neste domingo. Ela publicou uma foto segurando um terço e ainda fez um pedido para o ator, ao se declarar para ele.

"Feliz Páscoa. Renascimento, Recomeço e amor!", escreveu ela, que, em seguida, publicou um trecho de uma oração. “Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh dá-me de beber, da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Se revelou aos seus do crente ao ateu. Ninguém explica Deus”.

No fim da mensagem, Juliana pediu: "Vem irmão! Te amo".

Paulo Gustavo está internado em um hospital da Zona Sul do Rio desde o dia 13 de março, após ser diagnosticado com Covid-19. No último sábado, 03, a assessoria de imprensa do ator informou que o estado de saúde dele é estável após a piora da função pulmonar anunciada na última sexta-feira, 02, quando passou a fazer Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).