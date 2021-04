Juliana Paes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 10:20 | Atualizado 13/04/2021 10:46

Rio - Juliana Paes aproveita a viagem ao cenários paradisíacos de Tulum, no México, para atualizar as fotos de suas redes sociais, nesta segunda-feira, a atriz, de 42 anos, compartilhou um clique deslumbrante na praia e recebeu elogios de famosos e fãs.

Nos registros, a musa aparece usando um look totalmente branco, com direito a saída de praia e biquíni cintura alta. Ela ainda usou todo charme para sensualizar e mostrar os fios do cabelo bem natural e cacheado.

"Vitamina", escreveu a atriz na legenda, arrancando suspiros dos fãs. e famosos "JULIANA", escreveu Marina Ruy Barbosa. "Maravilhosa", elogiou Ary Fontoura. "Vitamina B de beleza, né, minha filha?", brincou uma fã. "Deusa", postou outro.

