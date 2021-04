Mayra Cardi e Arthur Reprodução

Rio - Mayra Cardi fez uma live no Instagram, nesta terça-feira, e pegou seus seguidores de surpresa. A musa fitness anunciou que terminou novamente seu relacionamento com Arthur Aguiar. A nova separação acontece apenas oito dias após Mayra anunciar a reconciliação.

"Essa live é mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixas nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando", iniciou.

A empresária admitiu a mudança no comportamento do ex-marido, mas também confessou que não confia em sua própria percepção. "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou. Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?", disse.

"Vim dizer que eu entendi a minha missão com Deus. Entendi meu propósito. Isso tudo não aconteceu na minha vida por acaso. A partir do momento que descobri as traições, que eu resolvi separar. Quero deixar claro que as traições dele foram apenas a cereja do bolo. O relacionamento abusivo não precisa ter um padrão. Eu nunca apanhei na cara, mas apanhei no coração... Já apanhei na cara, não dele, mas dói menos".

Mayra afirmou que ainda ama Arthur, mas que precisa deixá-lo livre. "Ele não é um abusador, ausente. Hoje ele é um cara que me orgulho muito. Mas eu não confio na minha percepção sobre ele. Talvez ele possa ser o parceiro perfeito, ter os filhos que ele deseja ter, com outra mulher. Essa vida não vai ser comigo. Eu ainda o amo, mas hoje estou preenchida de Deus. Quero me curar de tudo que aconteceu. Para que o Arthur não seja apedrejado, para que eu não seja a minha própria inimiga, me julgando diariamente. Eu estou o deixando livre. Eu estou bem", disse.

A musa fitness também agradeceu o carinho e o conselho dos fãs. "Obrigada por jogarem na minha cara coisas que eu não estava vendo. Podia ser sim que eu estivesse voltando para esse ciclo [de um relacionamento abusivo] sem perceber. A gente tinha uma relação péssima, a gente nem se olhava na cara. Imagina que feio isso para a minha filha? Agora a gente se dá muito bem. Acredito que agora a gente não possa ser amigos, mas futuramente podemos ser".