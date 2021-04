Arthur Picoli e Rafa Vieira Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 14/04/2021 09:28 | Atualizado 14/04/2021 09:43

São Paulo - Em janeiro, quando Arthur Picoli foi anunciado como participante do "BBB 21", Rafa Vieira, do "De Férias com o Ex", gerou rumores sobre o brother ser bissexual após revelar uma conversa íntima com ele. Nesta terça-feira, após ser altamente criticado, o realitier resolveu explicar a relação que teve com Arthur.



"Ele é lindo, eu curtia as fotos dele e dava mole real. Num certo momento, ele começou a retribuir as curtidas e puxei assunto pelo direct. A gente começou a conversar, mas nunca foi nada muito explícito um com o outro. A gente trocava ideia. Uma vez eu estava no Rio para o aniversário da Bárbara e da Jéssica (suas companheiras de programa) e Arthur me chamou para sair e perguntou o que eu ia fazer à noite. Eu disse que tinha um aniversário, que não podia faltar, mas que ele poderia ir comigo. Botei o nome dele na lista, mas, no fim das contas, ele não foi", contou Rafa Vieira ao canal Pheeno, no Youtube.

Questionado sobre o motivo de ter exposto a conversa com o brother, Rafa deliberou. "Quis mostrar que já o conhecia antes do programa e que, por isso, torcia por ele. As pessoas não entendiam. Teria zero motivo de torcer por ele com outros participantes da comunidade LGBTQI+ na casa. As pessoas falam que eu expus o Arthur, mas quem sou eu perto da Anitta", justificou Rafa Vieira, citando a cantora.

Em janeiro também, Anitta, em vídeo postado Instagram, demonstrou interesse pelo participante do "BBB 21", citando, inclusive, a suposta bissexualidade do brother.