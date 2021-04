A modelo e ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, é independente financeiramente desde o 16 anos de idade Divulgação/Rodrigo Amatuzzi

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 19:14

Rio - Erika Schneider revelou, nesta quinta-feira (15), que um ex-affair já pediu que a modelo e ex-bailarina do Faustão parasse de trabalhar. Aos 30 anos, a modelo, que foi bailarina do Faustão por quase oito anos, estampa diversas campanhas de moda, tem sua própria marca de roupas e tem diversos sonhos para o futuro. Para a empresária, essa independência é o que motivou o pedido do antigo companheiro.

fotogaleria

Publicidade

"Já aconteceu. E por isso não fiquei com ele. Convivi, infelizmente, com pessoas que não queriam que eu trabalhasse", disse Schneider. Mas a empresária também acredita que ninguém deve "apedrejar" a mulher que abre mão de sua vida profissional por amor.

"Cada caso é um caso. Eu não julgo ninguém. Cada um tem sua linha de pensamento. Eu gosto de trabalhar e amo o meu trabalho. Acredito que, em um relacionamento, um deve ajudar o outro. Se me relaciono com uma pessoa que me dá força, não vou negar uma ajuda. Agora, parar de trabalhar para ser submissa a uma situação, jamais", afirma Erika.

Publicidade

Para Erika, muitos homens não estão preparados para se relacionar com mulheres fortes e independentes. "Existem os que estão prontos para lidarem com isso e vêm para acrescentar. Mas eu estou fugindo de homens que não estejam preparados e quero alguém que me ajude e venha para somar em minha vida, que vai ser recíproco", completa a dançarina, que está solteira.

"É difícil para os homens porque ainda querem se comportar como machos alfa. E uma mulher dependente é mais fácil de se submeter às suas vontades e ser controlada. Claro que depende do caso, não estou generalizando", reflete sobre o motivo que leva alguns homens a não aceitarem a independência financeira da mulher.

Publicidade

A independência financeira da empresária vem dos seus 16 anos, logo após sair de casa, então, Erika não demonstra interesse em abrir mão dessa independência."Deixei a casa dos meus pais com 15 anos e conquistei a independência financeira aos 16. Eu trabalho desde os 11 anos. Sempre fazia bicos para ter meu dinheirinho, comprar minhas material escolar e coisas que queria a mais. Passei a ser uma mini empreendedora desde novinha", revela a empresária que conta, também, que seus pais enfretavam dificuldades financeiras durante a infância da ex-bailarina.

Erika acredita que ter propósitos de vida parecidos é muito importante em seus relacionamentos. "Cada um tem o seu. O meu é esse: sou uma mulher que gosta de trabalhar. Desde novinha, eu trabalho. Sou independente, conquisto minhas coisas. E a pessoa que está do meu lado tem que ter esse mesmo propósito. Se um ajudar o outro, melhor ainda".



Erika finaliza com dicas para as mulheres que querem conquistar liberdade financeira: "O primeiro de tudo é você querer e batalhar por isso. Comecei trabalhando com as oportunidades que apareceram e, a partir daí, fui galgando novas oportunidades até chegar onde estou hoje. A gente tem que entender que nada cai do céu. Às vezes, você quer um trabalho X, mas até chegar a ele, você tem que passar por muitos outros desafios. As pessoas não estão dispostas a percorrer esse caminho, mas é necessário", conclui.