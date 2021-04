Ticiane Pinheiro, Bruna Marquezine e Enzo Celulari Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:54

Rio - Todo mundo já sabia do romance de Bruna Marquezine e Enzo Celulari bem antes deles assumirem oficialmente o namoro. Mas parece que o interesse do empresário pela atriz começou muito antes que qualquer um dos fãs desconfiassem. Após postar uma foto-homenagem ao lado do amado em seu perfil no Instgram, Bruna recebeu um comentário inusitado de Ticiane Pinheiro, que entregou detalhes inéditos da relação dos dois.

fotogaleria

Publicidade

"É claro que vcs nasceram um para o outro é é claro que eu estava com vcs no Lolla Palooza em 2017 , qdo ele dava em cima de vc e vc, é claro, que não queria ainda", escreveu a apresentadora, se referindo ao festival de música que rola a cada dois anos em São Paulo. Parece que o jogo virou, né Bruna?

Confira a postagem da atriz: