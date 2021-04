Gusttavo Lima e Andressa Suita passeiam de barco Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 19:20 | Atualizado 17/04/2021 19:22

Rio - Juntos e shallow now, Gusttavo Lima e Andressa Suita estão passando o fim de semana em Angra dos Reis. Oficialmente separados desde outubro, os dois foram flagrados em um passeio de barco com amigos. Apesar de ser contra as recomendações sanitárias, nenhum dos tripulantes usava máscara e, obviamente, não respeitavam isolamento social.

fotogaleria



Desde o início do ano, Andressa e Gusttavo, que são pais de dois meninos, têm mostrado aproximação nas redes sociais. Confira imagens do passeio de barco do ex-casal: Desde o início do ano, Andressa e Gusttavo, que são pais de dois meninos, têm mostrado aproximação nas redes sociais. Confira imagens do passeio de barco do ex-casal: