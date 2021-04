Marina Ruy Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 22:00

Rio - No ar como Maria Ísis de 'Império', a queridinha "sweet child" do Comendador, Marina Ruy Barbosa esbanjou sensualidade em um ensaio divulgado em suas redes sociais. Com um look preto decotado e de salto alto, a atriz posou com um drink nas mãos para as câmeras. Na legenda, a atriz perguntou sobre a bebida preferida dos seguidores. "Qual a bebida que você toma pra afogar as mágoas, baby?", escreveu.

Nos comentários, os elogios a Marina foram unânimes. Ex-namorada de Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães destacou a beleza da atriz. "Muito deusaaa", escreveu. Sophia Abrahão também elogiou a colega de profissão. "Lindaaa", disse.

